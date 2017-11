Gheibh "learngaelic.scot" - làrach-lìn do luchd-ionnsachaidh - coig thar fhichead mìle not a bharrachd airson an goireas air-loidhne a leasachadh.

Chaidh an taic-airgid fhoillseachadh le Leas Phrìomh Mhinisteir na h-Alba, Iain Swinney, aig co-labhairt do luchd-ionnsachaidh - 'Còmhla'.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.