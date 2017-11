BiFab

Tha ceannardan na companaidh BiFab agus na h-aonaidhean a' cumail chòmhraidhean èiginneach madainn an-diugh is dragh ann mu na tha an dàn dhan chompanaidh. Dhearbh BiFab gu bheil iad an impis a dhol fo làmhan luchd-rianachd, a' ciallachadh gu bheil mu 600 cosnadh aig làraichean ann am Fìobha agus ann an Steòrnabhagh ann an cunnart. Thuirt Fear-Gairm Chomhairle nan Eilean Siar, Tormod Dòmhnallach, gur e buille mhòr a bhiodh ann dha na h-Eileanan ma thèid na cosnaidhean a chall.

Ioran

Thuirt oifigich ann an Ioran gun deach còrr air 300 duine a mharbhadh ann an crith-thalmhainn chumhachdaich air a' chìch eadar Ioran agus Iorac. Chaidh na mìltean cuideachd a ghoirteachadh, agus chaochail co-dhiù sianar ann an Iorac. Bha neart 7.3 anns a' chrith-thalmhainn, a chaidh fhaireachdainn ann an Kuwait agus Israel, còrr air 500 mìle air falbh.

Oilthighean

Tha oilthighean na h-Alba am beachd atharrachaidhean mòra a thoirt air an dòigh sa bheil iad a' taghadh oileanach, 's iad airson barrachd àitichean a thoirt do dhaoine bho na sgìrean as bochda. Bidh e a' ciallachadh nach bi iad a' cur na h-uimhir de chuideam air toraidhean deuchainn, ach a' coimhead air nithean leithid sgilean agus eòlas, am measg eile. Chuir an Riaghaltas fàilte a' phlana, ach thuirt iad gur dòcha nach bi e gu leòr airson targaidean a choileanadh.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe

Thuirt an duine aig a' bhoireannach Bhreatannach a tha sa phrìosan ann an Ioran, Nazanin Zaghari-Ratcliffe, gu bheil Rùnaire nan Dùthchannan Cèine, Boris Johnson, a-niste an sàs gu pearsanta sa chùis. Thuirt Ridseard Ratcliffe gun do dh'innis Mgr Johnson dha gun robh e a' beachdachadh air am biodh a bhean airidh air dìon dioplòmasach. Cheartaich Mgr Johnson e fhèin an t-seachdain a chaidh às dèidh dha cumail a-mach gun robh Ms Zaghari-Ratcliffe air a bhith a' trèanadh luchd-naidheachd nuair a chaidh a toirt an grèim. Tha ise ag ràdh gun robh i a' tadhal air a teaghlach.

Brexit

Coinnichidh ceannardan gnothachais bho air feadh an Roinn Eòrpa ris a' Phrìomhaire aig Sràid Downing an-diugh. Iarraidh iad aonta eadar-amail eadar Breatainn agus an EU às dèidh Bhrexit, a chumas na h-aon chùmhnantan malairt a th' ann an-dràsta. Tha iad cuideachd ag iarraidh gun tèid soilleireachadh a dhèanamh air a' chàirdeas leis an EU san àm ri teachd.