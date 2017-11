Ceistean mòra mu BiFab

Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh Dragh air CnES mu na an dàn do BiFab

Bidh coinneamh aig aonadh an GMB ann am Fìobha Diluain airson feuchainn ri dèanamh a-mach dè tha a' tachairt dhan chompanaidh togail BiFab, leis a bheil Gàrradh Àranais ann an Leòdhas.

Thàinig e am bàrr Disathairne gun robh BiFab air pàipearan a chur chun na cùirteach a' foillseachadh gun robh iad a' beachdachadh air a' chompanaidh a chur fo stiùir luchd-rianachd.

Tha sin a' fagail ceist mu chosnadh 600 luchd-obrach agus mu Àranais fhèin, a bharrachd air an dà ghàrradh aig BiFab ann am Fìobha.

Staing

Thathas a' tuigsinn gu bheil na trioblaidean ionmhais aig BiFab co-cheangailte ri pròiseict mhòr Bheatrice ann an Linne Mhoireibh.

Fhuair BiFab cùmhnant luach £100m an-uiridh gus seacaidean stàilinn a thogail dhan tuath-gaoithe.

Thuirt aonadh an GMB nach deach còmhraidhean a chumail riutha thuige seo idir.

Tha feum air soillearachadh, thuirt iad, air ciamar a fhuair a' chompanaidh ann an toll ionmhais dìreach bliadhna às dèidh dhaibh cùmhnant luachmhor fhaighinn.

Taic

Dh'iarr an GMB agus t-aonadh Unite air Riaghaltas na h-Alba a dhol an sàs gus luchd-obrach BiFab a dhìon.

Thuirt iad nach bu chòir obair Bheatrice a thoirt air falbh bho BiFab a-muigh no a-mach.

Tha suas ri 150 luchd-obrach aig Àranais an-dràsta.

Bha dùil gum biodh obair ann dhaibh gu deireadh an Fhaoillich.

Buille

Thuirt Comhairle nan Eilean Siar gur e e buille mhòr a bhios ann ma thèid na cosnaidhean a chall.

"Saoilidh mi gum bi sinn fhèin nar pàirt de na còmhraidhean eadar an luchd-obrach agus na h-aonaidhean", thuirt fear-gairm na comhairle, Tormod Dòmhnallach.

"Cuideachd bidh còmhraidhean againn ris an Riaghaltas agus le HIE mu dheidhinn dè ghabhas a dhèanamh gus taic a chumail ris a' ghnìomhachas agus a' chompanaidh, ma 's e is gun lean a' chompanaidh a tha seo.

"Mura lean a' chompanaidh bidh sinn a' coimhead ri dè ghabhas a dhèanamh gus companaidh eile a tharraing a-steach airson an obair a tha seo a dhèanamh oir bidh sinn an dòchas, ma 's e is gum faigh sinn càbal gu Tìr-Mòr a thaobh nan tuathan-gaoithe, bhiodh sinn an dòchas gum biodh tòrr den obair a tha sin ga dèanamh ann an Àranais", thuirt e.