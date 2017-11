Èiginn air plèana a dh'Inbhir Nis

Image copyright Geoff Coyles Image caption Bha am plèana a' dèanamh air Inbhir Nis nuair a dh'èirich trioblaid leis

Fhuair plèana bha a' sgèith eadar Beul Feirst agus Inbhir Nis air laighe gu sàbhailte ann am Beul Feirst às aonais nan cuibhlichean laighe aige.

Bha 52 neach-siubhail agus ceathrar de chriutha air bòrd na seirbheis BE331 aig Flybe, ris an robh dùil ann an Inbhir Nis aig 12:10f.

Bha am plèana anns an adhar far còrr air uair de thìde airson cuid den chonnadh a bh'air bòrd a losgadh mus do laigh e aig Port-adhair Eadar-nàiseanta Bheul Feirste mu 13:20.

Ged a bha carbadan-smàlaidh a' feitheamh ris aig a' phort-adhair, chaidh aig a' phlèana air laighe gu sàbhailte.

Chan eil dùil gun deach duine den na bh' air bòrd a dhroch ghoirteachadh.

Bidh Buidheann Rannsachaidh nan Tubaistean-adhair (an AAIB) a' rannsachadh na thachair.