Co-labhairt do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig

Bidh Leas Phrìomh Mhinistear na h-Alba, Iain Swinney, am measg na bhios an làthair Disathairne aig co-labhairt ann an Sruighlea do luchd-ionnsachaidh inbheach na Gàidhlig.

'S e a' bhuidheann CLDRG a tha air cùlaibh na co-labhairt, a tha ag amas an dà chuid air luchd-ionnsachaidh agus air daoine a dh'ionnsaich an cànan roimhe.

Thuirt Shona NicPheadrais bhon bhuidhinn gu bheil iad a' coimhead ri Riaghaltas na h-Alba airson tuilleadh taic a bheireadh leudachadh air cothroman ionnsachaidh do dh'inbhich.

Bidh fiosrachadh ri fhaotainn air rudan leithid chlasaichean Gàidhlig air feadh Alba agus trèanadh do dh'oidean Gàidhlig.

Bidh cuid de na bhios an làthair cuideachd a' toirt cunntais seachad air mar a chaidh leotha fhèin le bhith ag ionnsachadh na Gàidhlig.