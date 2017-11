Strì air seirbheis-adhair Steòrnabhaigh

Tha an dà chuid Loganair agus Flybe-Eastern air atharrachaidhean a ghealltainn airson tuilleadh luchd-siubhail a thàladh thuca fhèin 's iad le chèile a' ruith sheirbheisean a-nis eadar Steòrnabhagh agus Glaschu.

Choinnich an dà chompanaidh ri Comhairle nan Eilean Siar an-dè.

Thuirt Flybe-Eastern gun sguir iad a bhith toirt air luchd-siubhail pàigheadh airson bagaichean mòra.

Aig a' cheart àm thuirt Loganair gum bi dà bhaga an asgaidh ga thairgse leotha-san - agus gun cuir iad plèanaichean nas motha air an t-slighe eadar Steòrnabhagh agus Glaschu nas trice.

Ged a tha an fharpais air prìsean a lùghdachadh air an t-slighe, bho thòisich an dà sheirbheis anns an t-Sultainn, tha dragh ann nach gabh an dà sheirbheis a chumail a' dol.