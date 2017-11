CalMac ga chàineadh

Image caption Tha Mgr MacAsgaill ag ràdh nach eil an Isle of Arran frearrach dhan t-slighe

Dh'fhàg fear-gnothachais à Uibhist air Caledonian Mac a' Bhriuthainn nach bi iad a' toirt feairt air a' choimhearsnachd nuair a tha ag atharrachadh nan clàran-ama aca.

Bha Tormod MacAsgaill a' bruidhinn 's cidhe Loch nam Madadh gu bhith dùinte airson seachdain bho Dhiluain airson atharrachaidhean a chur an sàs mu choinneimh a' bhat' aiseig ùir ris a bheil dùil air an t-slighe an ath-bhliadhna.

Bidh an t-aiseag a' seòladh a-mach 's a-steach a Loch Baghasdail fhad 's a mhaireas an obair.

Tha Mgr MacAsgaill ag ràdh gun do thagh CalMac an t-seachdain bu mhiosa dhen bhliadhna airson seo a dhèanamh, 's an Lord of the Isles gu bhith air falbh airson a h-obair-càraidh bhliadhnail, 's fèill mhòr ann an Loch Baghasdal Dimàirt seo tighinn.

Thèid an Isle of Arran a chuir an àite an aiseig àbhaistich, an MV Hebrides, ach tha Mgr MacAsgaill ag ràdh nach eil an t-aiseag sin idir freagarrach.

"Chaidh a ràdh riutha gu math tric bho chionn bhliadhnaichean nach eil i freagarrach airson nan uisgeachan a tha seo .. nam bheachd seo chan eil an seo ach "slow boat to China".

Thuirt fear-labhairt bho ChalMac gur e leasachadh riatanach a tha seo aig cidhe Loch nam Madadh is gu bheil e a' tachairt aig àm nuair a tha bàtaichean a' dol airson obair càraidh bhliadhnail 's gu robh a' fagail dùbhlan dha-rìribh aca.

Thuirt e gun deach an clàr-ama a chur ri chèile airson a' chuid mhòr dhen luchd-siubhail a riarachadh a' cleachdadh nan goireasan a th' aig CalMac.