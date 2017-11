Leasachadh Eadar-Nàiseanta

Tha Theresa May a' beachdachadh air cò a chuireas i an àite Priti Patel mar Rùnaire an Leasachaidh Eadar-Nàiseanta. Dh'fhàg ise an dreuchd an-raoir an dèidh sreath choinneamhan gun chead le oifigich Israelach, 's tha sin a' tighinn nas lugha na seachdain an dèidh do Shir Mìcheal Fallon a dhreuchd mar Rùnaire an Dìon fhàgail.

Carl Sargeant

Thig aithris bho Phrìomh Mhinistear na Cuimrigh, Carwyn Jones, an-diugh, agus càineadh ann mun dòigh anns an do làimhsich esan cùis Carl Sargeant, am ministear ann an Riaghaltas na Cuimrigh a chuir làmh na bheatha fhèin an dèidh chasaidean mu shàrachadh feiseil. Tha teaghlach Mhgr Sargeant ag ràdh nach deach innse dha le cinnt dè na casaidean a bha na aghaidh, agus nach b' urrainn dha e fhèin a dhìon.

Atharrachadh Gnè

Dh'fhoillsich Riaghaltas na h-Alba planaichean fo am bi e nas fhasa do dhaoine thar-ghnè, no còrr is dà-ghneitheach, an teisteanas breithe atharrachadh. Bheireadh sin cead do neach a tha nas sine na 16 an gnè atharrachadh gu laghail - air neo nas òige le cead pàrant - gu sìmplidh le innse gur e sin a tha iad ag iarraidh. An-dràsta feumaidh duine a bhith nas sine na 18, agus tagradh ri panal airson teisteanas a tha a' toirt aithne do ghnè.

Athchuinge Sgitheanach

Beachdaichidh Comataidh nan Athchuingean aig Pàrlamaid na h-Alba a-rithist an-diugh air athchuinge mu sheirbheisean slàinte anns an Eilean Sgitheanach. Chuir còrr is 4,000 duine an ainm ris an athchuinge sin, 's iad ag iarraidh ath-sgrùdaidh neo-eisimeilich air planaichean NHS na Gàidhealtachd. Dh'innis NHS na Gàidhealtachd air a' mhìos a chaidh gum bi ath-sgrùdadh ann bhon taobh a-muigh air seirbheisean slàinte ann an ceann a tuath an eilein.

Geòidh

Bheir croitearan ann an Uibhist am milleadh a tha geòidh a' dèanamh gu aire Dhualchas Nàdair na h-Alba a-rithist aig coinneimh a dh'aithghearr. Thàinig sgeama trì bliadhna airson smachd a chur air na geòidh gu ceann, 's tha croitearan ag ràdh gum feum an Riaghaltas airgead a chur ri sgeama ùr. Ged a chaidh na mìltean de na geòidh a spadadh fon sgeama, tha iad fhathast cho pailt 's gu bheil iad a' dèanamh call air bàrr agus feurach.

Traoin

Tha àireamh nan traon san iar-thuath 's anns na h-Eileanan aig an ìre as lugha bho 2003, a rèir Chomann Dìon an Eunlaith. Cha deach a chlàradh am-bliadhna ach 864 dhiubh - sìos 17% air an-uiridh, agus tha e coltach gur e atharrachadh ann an dòighean àiteachais as coireach.