Iomairt mhaoineachaidh airson Pàirc-chluiche Eòrapaidh

Tha iomairt mhaoineachaidh a' dol airson Pàirc-chluiche Eòrapaidh ann an Nis an ceann a tuath Leòdhais.

Chaidh a' phàirc a chruthachadh air a' mhachair ann an Eòrapaidh ann an 1998 le màthraichean às an sgìre.

Tha an làrach an dèidh bhith air a leudachadh thar nam bliadhnaichean, agus tha a' phàirc a-nis am measg an fheadhainn as motha anns na h-Eileanan Siar.

Chan eil taighean-beaga ann ge-tà, agus tha airgead ga shireadh airson pàigheadh airson nan goireasan.

Cuidichidh airgead bho Chrannchar Caithe-beatha nan Eilean Siar le bhith pàigheadh airson nan taighean-beaga.

Chaidh £8,000 a thogail le ticeadan a' chrannchair mu thràth.

Thuirt comataidh na pàirce gu bheil feum air taighean-beaga seach gu bheil uiread de dhaoine a' tadhal air an àite, is na taighean-beaga as fhaisge cha mhòr mìle air falbh.