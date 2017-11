Taic ga iarraidh an Uibhist airson dèiligeadh ri geòidh

Image copyright Les Hull/Geograph

Bheir croitearan ann an Uibhist am milleadh a tha geòidh a' dèanamh gu aire Dhualchas Nàdair na h-Alba aig coinneimh a dh'aithghearr.

Thàinig sgeama trì bliadhna airson smachd a chur orra gu ceann agus tha croitearan ag ràdh gum feum an riaghaltas airgead a chur ri sgeama ùr.

Pailt

Ged a chaidh na mìltean dhe na geòidh a spadadh, tha iad fhathast cho pailt 's gu bheil iad a' dèanamh call air bàrr agus feurach.

Tha na mìltean chathain gach geamhradh a nise a' cur ris an trioblaid, gu h-àraidh do chroitearan ann an Uibhist a Tuath.

Thuirt fear dhe na croitearan sin, Sòmhairle Dòmhnallach, gu bheil milleadh nan gèadh a' cur cosgais mhòr air - na mìltean notaichean anns a' bhliadhna.

Beagan Airgid

Bha e ag ràdh, mu choinneamh SNH: "Chan eil sinn ag iarraidh ach beagan airgid airson smachd a chumail air na geòidh, sealgairean agus rudan mar sin.

"Bha an gnothach ag obair glè mhath bho chionn bhliadhnaichean nuair a bha beagan airgid againn airson a' ghnothach a chumail air dòigh.

"A-niste, tha iad air an airgead a thoirt bhuainn, agus tha an gnothach a' sìor a' fàs nas miosa."