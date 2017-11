Taighean mì-fhreagarrach?

Image copyright Getty Images

Faodaidh an seòrsa taighean a tha gan togail ann an àiteachan mar an t-Eilean Sgitheanach droch bhuaidh a thoirt air gnìomhachas turasachd san sgìre.

Sin a rèir àrd-ollamh aig Oilthigh Robert Gordon ann an Obar Dheathain, Gokay Deveci, 's e dhen bheachd nach eil tòrr dhe na taighean a tha a' dol an-àirde idir a' freagairt air àrainneachd an eilein.

Bha e ag ràdh gu bheil Alba air pròiseas cudromach fhàgail an urra ri luchd-leasachaidh thaighean, agus gum faodadh e droch bhuaidh a thoirt air turasachd.

Taighean Coimheach

Thuirt e: "Bidh luchd-turais a' tighinn a dh'fhaicinn bòidhchead an àite - gabhaidh na taighean seo a bhith air an togail an àite sam bith, ach cha bhuin iad ri àite sam bith".

Bha Niall MacFhearghais, Ceann-Suidhe Chomann Ailtireachd na Gàidhealtachd ag ràdh: "Chì thu togalaichean agus faodadh tu a ràdh gu bheil iad air tighinn sìos às na speuran.

Cion dualchais

"Faodadh tu na taighean sin a chur sìos air an talamh anns an Eilean Sgitheanach no anns an Ruis, no ceann a deas Aimeireagaidh - agus cha bhiodh fhios agad càite am biodh tu."

Thuirt e cuideachd ge-tà: "An rud a tha snog airson aon duine, 's dòcha nach eil an duine eile a' faicinn sin cho snog idir."

Bha an t-Àrd Ollamh Gokay Deveci ag ràdh: "Bu chòir ailtireachd a bhith a' foillseachadh chultair is fèin-aithne àite."