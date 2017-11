Àireamh nan traon an Alba air tuiteam

Image copyright Getty Images

Sheall figearan ùra gun do thuit àireamh nan traon ann an Alba chun na h-ìre as ìsle ann an 14 bliadhna air an t-samhradh seo.

Thuirt Comann Rìoghail Dìon nan Eun (RSPB) nach deach ach beagan is 850 traon-fireann a chlàradh leotha.

'S e seo an treas bliadhna an sreath a chèile nuair a tha lùghdachadh air thighinn air na h-àireamhan.

Tha an traon am measg nan eun as teirce ann an Alba, a' siubhal eadar Afraga, Cost an Iar na h-Alba agus do na h-eileanan air air taobh siar agus ann an ceann a tuath na h-Alba.

As t-samhradh am bliadhna ge-tà, cha deachd ach 863 traon-fireann a chlàradh mar thoradh air cunntas-bliadhnail an RSPB.

Lùghdachadh

'S e lùghdachadh 17% a th'ann an coimeas ris an aon àm an-uiridh, agus sìos gu mòr bho 2014.

Tha e coltach gu bheil measgachadh air a bhith ann, ann an diofar sgìrean.

Mar eisimpleir ann am Barraigh is Bhatarsaigh, bha na h-àireamhan suas 47%

Ach aig a' cheart àm, ann am Beinn nam Fadhla bha iad seo sìos 64%.

Tha RSPB na h-Alba ag ràdh gu bheil iad draghail mun lùghdachadh, agus na tha an dàn dhan traon ann an Alba san ùine-fhada.