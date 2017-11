Luchd-obrach a dhìth air Dachaigh-cùraim an t-Òib

Tha luchd-stiùiridh dachaigh-cùraim anns na h-Eileanan ag ràdh gu bheil fìor dhuilgheadas aca luchd-obrach fhastadh.

Tha an goireas anns an t-Òb air a ruith leis an Eaglais Shaoir Chlèirich ann am compairteachas le Comhairle nan Eilean Siar, agus tha 16 duine fon cùram ann an-dràsta.

Ach, tha e a' fàs nas duilghe dhaibh luchd-obrach a lorg.

Le barrachd, seo Murray MacLeòid.