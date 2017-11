An lìog le boireannaich an Eilein

Tha boireannaich an Eilein Sgitheanaich air an Lìog Nàiseanta a bhuannachadh a-rithist.

Bha na Sgitheanaich ann an suidheachadh glè làidir às dèidh dhaibh a' chùis a dhèanamh air Loch Abar 5-0 ann an Drochaid an Aonachain aig deireadh na Sultaine.

Bha cothrom fhathast aig na h-Abraich air an lìog nam biodh iad air an dà gheama a bha air fhàgail aca - geama eile an aghaidh nan Sgitheanach nam measg - a bhuannachadh.

Tha e a-nise air tighinn am bàrr gu bheil Loch Abar air tarraing a-mach às a' gheama an aghaidh nan Sgitheanach Disathairne seo tighinn, a' fàgail gu bheil an lìog leis na h-eileanaich.

Tha seo a' toirt gu ceann seusan gu math soirbheachail dha boireannaich an eilein, is iad mar-thà air Cupa Valerie Fhriseil a bhuannachadh.