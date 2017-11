A' dìon raon-laighe Bheinn na Faoghla

Image copyright Geograph/Colin Smith

Thèid cùmhnant luach £800,000 a chur a-mach gu tairgse le Puirt-adhair na Gàidhealtachd 's nan Eilean, 'son obair a dhèanamh air crìonadh chladaichean aig Port-adhar Bheinn na Faoghla.

Rinn gèiltean milleadh air pìosan talmhainn faisg air a' phort-adhair agus tha HIAL airson dèanamh cinnteach nach tèid cron a dhèanamh air an raon-laighe.

Tha HIAL air mòran obrach a dhèanamh rè nam bliadhna airson an raon-laighe a dhìon.

Thèid an £800,000 a chosg air obair dìon air 400 meatair de thalmhainn air cladach an taobh siar, tuath air an obair a rinnear ann an sin mar-tha.

Tha dùil gum mair an obair mu naoi mìosan.

Feumaidh na tagraichean airson na h-obrach a bhith a-staigh ron 1mh den Dùbhachd.