Bu chòir Brexit a bhith na chothrom air crathadh a thoirt air an dòigh sa bheil subsadaidhean gam pàigheadh do thuathanaich is croitearan ann an Alba, a rèir Aonadh nan Tuathanach.

Nochd am beachd aig coinneamh san Eilean Sgitheanach oidhche Luain a bha a' beachdachadh air buaidh Bhrexit air a' ghnìomhachas.

Bha Alasdair MacLeòid aig a' choinneimh dhuinne.