Chuir còrr is 100 neach ainm ri ath-chuinge an aghaidh leasachadh taigheadais anns an Dùn Bheag faisg air an Òban.

Tha dragh air daoine nach gabhadh rathaidean a' bhaile ris an trafaig a thigeadh an cois 300 taigh eile.

Tha Andreas Wolff ag aithris.