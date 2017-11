Maoin Far-Cladaich

Thuirt na Làbaraich a-rithist gum feum rannsachadh poblach a bhith ann mun dòigh anns a bheil feadhainn a' seachnadh chìsean le bhith a' cur an cuid airgid ann am maoin far cladaich. Thàinig air stiùirichean ionmhais na Bàn-righinn dìon a chur oirre fhèin an dèidh dha tighinn am follais gu bheil cuid den airgead aice ann an stòras den t-seòrsa sin. Tha am fiosrachadh am measg na th' ann am milleanan de phàipearan a chaidh a sgaoileadh, agus anns a bheil cunntas air mar a tha daoine beairteach agus companaidhean mòra a' cur an cuid airgid an dàrna taobh.

Teagsas

Tha poilis ann an Teagsas a' rannsachadh dè thug adhbhar do dh'fhear le gunna 26 duine a mharbhadh aig eaglais Bhaistich. Tha na meadhanan anns na Stàitean Aonaichte ga ainmeachadh mar Devin Kelley, fear a bha san Arm gus an deach a chur às sin bho chionn trì bliadhna.

Sàrachadh Feiseil

Dh'fhosgail loidhne-fòn an-diugh a bheir taic do luchd-obrach aig Holyrood a th' air fulang le sàrachadh feiseil no drabasta. Tha ball Làbarach ann am Pàrlamaid na h-Alba a-niste am measg na tha ag ràdh gun deach ionnsaigh dhrabasta a thoirt oirre.

Agus tha Theresa May a' coinneachadh ri ceannardan nam pàrtaidhean eile an-diugh airson dòigh neo-eisimeileach a stèidheachadh airson gearain mu ionnsaigh no sàrachadh feiseil, an dèidh sreath aithrisean air dol-a-mach den t-seòrsa sin aig Westminster.

Oighreachd a' Chrùin

Thuirt Oighreachd a' Chrùin an Alba gu bheil iad a' cur sgeama air bhonn gus am bi e nas fhasa do dh'ùghdarrasan ionadail, urrasan leasachaidh agus buidhnean eile smachd a thoirt do choimhearsnachdan air fearann agus goireasan eile. Bidh an sgeama a' tòiseachadh le deuchainn air diofar mhodalan a dh'fhaicinn dè as fheàrr a bheir buannachd dhan choimhearsnachd a thaobh ionmhais, na h-àrainneachd agus ghnothaichean sòisealta.

Comhairliche

Dh'fhàg fear de chomhairlichean an Eilein Sgitheanaich buidheann an SNP air Comhairle na Gàidhealtachd an dèidh dha a bhith sa chùirt an t-seachdain seo chaidh fo chasaid gun robh e a' bagairt air tè còmhla ris an robh e a' fuireach. Tha Calum MacLeòid a' dol às àicheadh sin. Tha e a-niste air e fhèin ainmeachadh mar chomhairliche neo-eisimeileach. Tillidh a' chùis dhan chùirt anns an Fhaoilleach an ath-bhliadhna.