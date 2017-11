"An cothrom mu dheireadh do chroitearachd"

Tha Comhairle nan Eilean Siar ag ràdh gur e Bile ùr na Croitearachd "an cothrom mu dheireadh" croitearachd a shàbhaladh.

Mhol Comataidh Croitearachd na Comhairle gun deadh tòiseachadh le duilleig bhàin, is an reachdas ùr a chumail sìmplidh ma tha croitearachd gu bhith buan is tarraingeach do dhaoine òga.

Dh'iarradh iad cuideachd gun deadh a dhèanamh nas fhasa taic-airgid fhaighinn airson taighean-croite a thogail agus gum biodh iasadan ri fhaotainn cuideachd.

Thuirt Cathraiche na Comataidh, Dòmhnall Crichton, gu bheil iad a' faicinn chothroman an lùib a' bhile ùir.

"Bile ùr ach bile a tha sinn an dòchas tha dol a dhèanamh atharrachadh mòr agus dol a thoirt togail agus cuideachadh dha croitearachd - seo, tha mi a' smaoineachadh, an teansa mu dheireadh a th' againn airson bile a chur air chois a tha dol a dhìon croitearachd airson nam bliadhnaichean a th' air thoiseach oirnn".

"Feumaidh an Riaghaltas a bhith ag èisteachd ri beachdan chroitearan agus ris a' choimhearsnachd airson bile a chur ri chèile a tha gu bhith seasmhach agus a tha a' dol a thoirt cothrom dha daoine òg a thighinn a-steach dha croitearachd - agus a' cumail na dòigh-beatha seo beò".