Làn-sgrùdaidh air seirbheisean slàinte Ghallaibh

Image caption Ghabh còrr air 2000 pàirt ann an ralaidhean an t-seachdain a chaidh

Gheall NHS na Gàidhealtachd sgrùdadh coileanta a dhèanamh air seirbheisean slàinte Ghallaibh.

Thàinig an naidheachd nas lugha na seachdainn às dèidh mar a nochd còrr air 2000 duine airson fianais a thogail anns an sgìre 's dragh orra gun deadh leapannan ospadail a chall agus gun dùnadh ospadalan.

Thuirt NHS na Gàidhealtachd nach robh iad air co-dhùnaidhean sam bith a ghabhail fhathast.

Nochd draghan mòra nuair a chaidh an t-seirbheis mhathaireil ann an Ospadal Ghallaibh a chur fo stiùir mhnathan-glùine, seach àrd-dhotairean mar a bh' ann roimhe.

Dh'fhàg sinn gum feumadh barrachd bhoireannach a tha an dùil ri leanabh siubhal gu Ospadal an Ràthaig Mhòir ann an Inbhir Nis.

Thuirt Comhairliche Inbhir Ùige agus taobh sear Ghallaibh, Nicola Nic na Ceàrdaich, gum feum muinntir nan coimhearsnachdan am beachdan fhèin a chur fa chomhair a' Bhùird-slàinte.