Obair air an A82

Image caption Cuiridh an obair 55 mìle ris an t-slighe

Bidh earrann de phrìomh rathad thaobh siar na Gàidhealtachd dùinte do charbadan tron là airson faisg air cola-deug 's obair-leasachaidh mhòr gu bhith a' tòiseachadh Diluain.

Bidh an A82 eadar a' Chrion Làraich agus an Tairbeart dùinte eadar 08:00 agus 18:00 Diluain gu Dihaoine.

Fàgaidh sin gum feum dràibhearan slighe eile a ghabhail tron A83, an A819 agus an A85 - a chuireas 55 mìle a bharrachd ris an t-slighe.

Thèid ge-tà na seirbheisean èiginn agus busaichean-sgoile a leigeil troimhe.

Thuirt Bear Scotland gur ann às dèidh dhaibh co-chomhairleachadh a dhèanamh le coimhearsnachdan a roghnaich iad an obair a dhèanamh anns an t-Samhainn 's nas lugha luchd-turais anns an sgìre.

Thèid feansa-sàbhailteachd ùr a thogail, drèanaichean a ghlanadh a-mach agus thèid an rathad a thearradh às ùr.

Mairidh an obair 12 là agus thathas a' moladh do dhràibhearan sùil a chumail air làrach-lìn Thrafaic Alba.