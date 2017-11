Tharraing comhairliche Sgitheanach a-mach à buidheann an SNP air Comhairle na Gàidhealtachd às dèidh dha nochdadh anns a' chùirt.

Nochd Calum MacLeòid, 49, aig Cùirt an t-Siorraidh ann am Port Rìgh fo chasaid gun do ghiùlain e e fhèin ann an dòigh bhagarrach.

Chaidh e às àicheadh na casaid agus nochdaidh e anns a' chùirt a-rithist anns an Fhaoilleach.