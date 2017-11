Image caption Cuid den sgioba leis an duais.

Shoirbhich leis a' phrògram Eòrpa bho BhBC Alba aig duaisean Bafta na h-Alba oidhche Dhòmhnaich.

Bhuannaich am prògam 'Dùnadh Ionad Ghuantánamo' an duais airson a' phrògraim as fheàrr ann an roinn Chùisean Làitheil.

B' i Angela NicIlleathain am preasantair a bh' ann le Maureen NicLeòid a' stiùireadh.

Bha Niall MacÌosaig is Murchadh MacSuain a' rannsachadh is Stephen Hughes air camara.

B' i Rebecca NicIllinnein an riochdaire a bh' ann.