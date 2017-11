Fox gu bhith a-mach treis

Image copyright SNS Image caption Chaidh Scott Fox a ghoirteachadh ann am Peairt air a' mhìos seo chaidh.

Dh'innis Ross County nach eil dùil aca gun cluich Scott Fox 'son còig no sia seachdainean.

Ghoirtich am fear-glèidhidh a shliasaid an aghaidh St Johnstone air a' mhìos seo chaidh.

Thuirt manaidsear Chounty, Owen Coyle, gu bheil e an dòchas gum bi Fox fut a-rithist ann am meadhan na Dùbhlachd.

"Chaidh Foxy a dh'fhaicinn eòlaiche ann an Lunnainn", thuirt Coyle.

"Chan eil feum aige air obair-lannsa is 's e deagh naidheachd a tha sin.

"An rud a tha a dhìth air, 's e còig no sia seachdainean mus cluich e a-rithist", thuirt e.

Cothrom

Bha Aaron McCarey eadar na puist do Chounty aig Pittodrie Disathairne seo chaidh, is tha dùil a-nise gum fuirich e san sgioba anns na seachdainean ri tighinn.

Chaill sgiobair Chounty, Anndra Davies, an geama aig Pittodrie cuideachd is air amhach a ghoirteachadh.

Tha Owen Coyle an dòchas gun till Davies airson a' gheama an aghaidh Thobar na Màthar ann an Inbhir Pheofharain Disathairne.

Bidh Caley Thistle ann am Baile Dhunlèibhe san Championship Disathairne.

Ged a thòisich ICT an seusan gu slaodach, tha iad a-nise gun call anns na còig geamaichean mu dheireadh aca is iad fiù 's gun tadhal a leigeil a-steach.

Bidh iad ag amas air sin a chumail a' dol ann am Baile Dhunlèibhe.

Bidh Inbhir Nis as aonais Seedorf, Elbouzdi, Doran, Zschusschen is Fon Williams Disathairne.

Tha dùil gum bi Iain Baird fut ged a fhuair e buille ann an trèanadh tron t-seachdain.