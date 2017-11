Bhòt air ainm drochaid ùir an Inbhir Nis

Image copyright Stuart Black/Highland Council

Dh'fhoillsich Comhairle na Gàidhealtachd geàrr-liosta de dh'ochd ainmean airson drochaid ùr a thathas a' togail thar Abhainn Nis ann an Inbhir Nis.

Tha an drochaid mar phàirt de Cheangal Rathad ùr an Iar a' bhaile.

'S iad Drochaid Phàircean a Chanàil, Drochaid Chailleannach, Drochaid a' Ghlinne Mhòir, Drochaid Mhuileann Tuilm, Drochaid Nis an Iar, Drochaid Thorr Bheathain, Drochaid Cheangail an Iar agus Drochaid Whin na h-ainmean air an liosta.

'S urrainn dhan phoball bhòtadh airson an t-ainm 's fheàrr leotha air làrach-lìn na Comhairle.

Bidh a' bhòt fosgailte gu meadhan-là Diluain an 6mh dhen t-Samhain.

Nuair a bhios an rathad deiseil ceangalaidh e rathaidean mòra an A9, A96 agus an A82.