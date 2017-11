Tha sinn a' coimhead t-seachdainn-sa air turasachd air a' Ghàidhealtachd 's anns na h-Eileanan.

A-nochd, Inbhir Nis.

Tha cuid sa ghniomhachas sa bhaile ag ràdh gur e seo a' bhliadhna as trainge riamh aca, 's tha dùil ri taighean-òsta ùr am meadhan a' bhaile sna dhà no trì bhliadhnaichean air thoiseach.

Ach dè na goireasan eile a tha dhìth. Seo Magaidh NicFhionghuin.