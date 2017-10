Slighe rathaid ga taisbeanadh

Image copyright Còmhdhail Alba

Gheibh muinntir Inbhir Nis cothrom sùil a thoirt air slighe a thathas a' moladh airson rathaid ùir san sgìre.

Bidh an rathad a' ceangal an A9 ris an A96, eadar na h-Innseagan agus Baile a' Ghobhainn.

Tha na planaichean nam pàirt de dh'aonta bhaile Inbhir Nis.

Thug am BPA Uaine Iain Finnie am "Mad Mile" air an rathad, agus e den bheachd gun gabhadh an t-airgead cosg na b' fheàrr.

Tha Riaghaltas na h-Alba ag ràdh gum bi an rathad na phàirt cudromach de bhun-structair a' bhaile, a tha a' fàs gu luath, san àm ri teachd.

Bidh na planaichean rim faicinn air làrach-lìn Còmhdhail Alba bho 12.00f Dimàirt, agus cuideachd aig Eaglais nan Innseagan Dimàirt bho 12.00f gu 7.00f.

Bidh cothrom ann cuideachd coimhead air na planaichean ann an Eaglais Shaor Bhaile a' Ghobhainn Diciadain eadar 12.00f is 7.00f.