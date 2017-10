Iomairtean an aghaidh ghearraidhean slàinte

Feumaidh Riaghaltas na h-Alba smachd a ghabhail air Bòrd Slàinte na Gàidhealtachd a-rèir Bhall-pàrlamaid Ghallaibh, Cataibh agus Taobh Sear Rois Jamie Stone.

Bha Mgr Stone a-measg còrr air dà mhìle neach a bha a' togail fianais ann an Gallaibh air an deireadh sheachdain 's dragh orra gun tèid seirbhisean slàinte san sgìre a ghearradh.

Aig a cheart àm , hruinnich còrr air trì cheud duine ann am meadhan Phort Rìgh 's iad a cur an aghaidh ghearraidhean aig Ospadal Phort Rìgh.

Ann am mionaid, ag aithris à Gallaibh tha Eileen Nic Dhòmhnaill, ach an toiseach seo Alasdair MacLeòid a bh'aig a' chaismeachd ann am Port Rìgh.