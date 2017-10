Buaidh Bhrexit ga deasbad

Thuirt Ministear Brexit na h-Alba, Mìcheal Ruiseal, gum faodadh Earra-Ghàidheal 's Bòd a bhith suas ri £350m nas miosa dheth thar na h-ath chòig bliadhna ma 's e 's gum bi Brexit cruaidh ann.

Bha Mgr Ruiseal a' bruidhinn aig Còmhdhail na Gàidhealtachd 's nan Eilean anns an Òban an-diugh far an robhar a' deasbad buaidh Bhrexit air a' sgìre.

Aig a cheart àm dh'fhoillsich Bòrd na Gàidhlig an aithisg bhliadhnail aca aig an tachartas.

Bha Andreas Wolff ann dhuinne.