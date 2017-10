Sàrachadh Feise

Tha dùil gum bi deasbad aig Buill-Phàrlamaid an-diugh fhathast mu fhreagairt an Riaghaltais do dhol-a-mach mì-choltach aig Westminster. Tha Theresa May a' moladh siostaim ùir airson dèiligeadh ri casaidean de shàrachadh - sàrachadh drabasta am measg sin. Ann an litir gu Labhraiche nan Cumantan, John Bercow, thuirt am Prìomhaire gun robh leasachadh a dhìth air siostam cronachaidh nan Cumantan.

Catalonia

Tha Riaghaltas na Spàinne a' gabhail làn-smachd air ùghdarrasan Chatalonia, an dèidh dhaibh an Riaghaltas Roinneil an sin a chur ma sgaoil mar dhìoghaltas airson neo-eisimeileachd a ghairm. Chan eil e follaiseach fhathast co-mheud de bhuidhnean riaghlaidh agus seirbheisich chatharra Chatalonia nach toir feart air an Riaghaltas ann am Madrid.

CO2

Thuirt luchd-saidheans gu bheil iongnadh agus dragh orra mu ìre chàrboin dà-ocasaideach ann an àrainneachd na Cruinne. Tha buidheann aimsireil na Cruinne ag ràdh gun do chuir buaidh obrach Mhic an Duine, agus buaidh aimsireil El Nino, CO2 chun na h-ìre as àirde ann an 800,000 bliadhna. Tha iad ag ràdh a-niste gu bheil sin na chunnart do thargaidean airson dèiligeadh ri Blàthachadh na Cruinne.

NHS na Gàidhealtachd

Tha Ball-Pàrlamaid Ghallaibh, Chataibh agus Thaobh Sear Rois, ag ràdh gum feum Riaghaltas na h-Alba smachd a ghabhail air Bòrd Slàinte na Gàidhealtachd. Thuirt Jamie Stone, an dèidh chruinneachaidhean ann an Gallaibh Disathairne far an robh còrr is 2,000 duine, nach eil earbsa sam bith aca ann an NHS na Gàidhealtachd. Bha còrr is 300 duine aig coinneimh ann am Port Rìgh, agus dragh an sin mu ghearraidhean aig Ospadal Phort Rìgh, agus plana NHS na Gàidhealtachd airson ceann a tuath an Eilein Sgitheanaich.

Èirinn a Tuath

Tha dùil gun tòisich Riaghaltas Westminster air buidseat ullachadh do dh'Èirinn a Tuath mura tig pàrtaidhean na sgìre gu aonta airson riaghaltas a stèidheachadh às ùr. Tha na còmhraidhean air tòiseachadh às ùr aig Stormont an-diugh.

Còmhdhail na Gàidhealtachd 's nan Eilean

Tha Còmhdhail na Gàidhealtachd 's nan Eilean a tha ag amas air leasachadh eaconamach a' coinneachadh anns an Òban. Tha buaidh Bhrexit agus taic-airgid do ghnìomhachas an iasgaich am measg na th' air a' chlàr-ghnothaich. Tha an Leas-Phrìomh Mhinistear John Swinney, agus Rùnaire nan Cùisean Dùthchail, Fearghas Ewing, am measg na th' ann, còmhla ri riochdairean nan ùghdarrasan eileanach.

Bòrd na Gàidhlig

Agus chaidh aithisg bhliadhnail Bhòrd na Gàidhlig fhoillseachadh aig a' choinneimh sin san Òban. Tha an aithisg am measg rudan eile, ag innse gu bheil 52 bhuidheann phoblach an Alba aig a bheil plana Gàidhlig a fhuair aonta am-bliadhna, agus gu bheil 15,000 duine-cloinne ag ionnsachadh na Gàidhlig no a' dol tro fhoghlam Gàidhlig aig diofar ìrean ann an sgoiltean air feadh Alba. Thug am Bòrd còrr is £4.3m de thaic do 300 diofar bhuidheann air a' bhliadhna mu dheireadh.