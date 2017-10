Co-chruinneachadh na Gàidhealtachd san Òban

Image copyright Iain MacIlleathain

Tha luchd-poileataigs bho ìre nàiseanta is ionadail san Òban Diluain is Co-Chruinneachadh na Gàidhealtachd 's nan Eilean a' dol air adhart sa bhaile.

Tha buaidh Bhrexit agus taic-airgid do ghnìomhachas an iasgaich am measg na tha air a' chlàr-ghnothaich.

Tha an Leas-Phrìomh Mhinistear, Iain Swinney, agus Rùnaire nan Cùisean Dùthchail, Fearghas Ewing, am measg na th' ann còmhla ri riochdairean nan ùghdarrasan eileanach.

Thuirt Fear-Gairm Comhairle nan Eilean Siar, Tormod Dòmhnallach, gum bi iadsan a' togail air gnothaichean mar leasachadh air seirbheisean bann-leathainn is fòn-làimhe.

Thuirt e gum bi iad cuideachd a-mach air a bhith a' ceangal nan seirbheisean slàinte is sòisealta còmhla.