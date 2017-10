Thuirt BP Ghallaibh, Chataibh agus Thaobh Sear Rois gum feum Riaghaltas na h-Alba smachd a ghabhail air Bòrd Slàinte na Gàidhealtachd.

Bha Jamie Stone am measg còrr 's 2,000 duine a thog fianais ann an Inbhir Theòrsa agus Inbhir Ùige air an deireadh-sheachdain agus iad ag ràdh nach eil earbsa sam bith aca ann an NHS na Gàidhealtachd.

Tha dragh a' leantainn mu sheirbheis mhàthaireil na sgìre is a' mhòr-chuid de bhoireannaich a-nise a' dol a dh'Inbhir Nis airson leanabh a bhith aca.

Tha iomagain ann cuideachd gu bheil gearraidhean eile san amharc, nam measg gun tèid leabaidhean ospadail san sgìre a chall is gur dòcha fiù 's gun tèid ospadail a dhùnadh.

Dh'iarr an luchd-iomairt nach tèid an tuilleadh ghearraidhean a dhèanamh.

Iarrtas

Chaidh Mgr Stone na b' fhaide.

"Tha feum air dòigh smaoineachaidh ùr an seo agus bu chòir do Riaghaltas na h-Alba a dhol an sàs", thuirt Mgr Stone.

"Feumaidh Shona Robison smachd a ghabhail air seo, feumaidh sinn faicinn gur iad an fheadhainn a tha a' pàigheadh 'son seo - is sin Riaghaltas na h-Alba - a tha os cionn chùisean", thuirt e.

Thuirt Bòrd Slàinte na Gàidhealtachd gu bheil iad 'son seirbheis shàbhailte is sheasmach a thoirt seachad gu h-ionadail, ach gu bheil dùbhlain mun coinneimh.

Thuirt iad gum feum iad taic luchd-poileataigs ionadail airson mìneachadh dhan t-sluagh gum feum cùisean atharrachadh.

Thuirt iad cuideachd gu bheil iad deònach coimhead ri beachdan reusanta.

Port Rìgh

Aig a' cheart àm 's a bhathar a' togail fianais ann an Gallaibh, bha còrr is 300 duine cuideachd air sràidean Phort Rìgh a' togail fianais mu sheirbheis na slàinte ann an ceann a tuath an Eilein Sgitheanaich.

Thuirt iad gu bheil an t-seirbheis ga lùghdachadh is feadhainn cuideachd mì-thoilichte gun tèid ospadal ùr na sgìre a thogail san Ath-Leathainn.

Bha BP Rois, an Eilein Sgitheanaich is Loch Abair, Iain Blackford, am measg na bha an làthair ann am Port Righ Disathairne.

Chuir esan fàilte air an naidheachd gun tèid ath-sgrùdadh a dhèanamh air seirbheisean slàinte ann an ceann a tuath an Eilein Sgitheanaich.

Dh'innis NHS na Gàidhealtachd Dihaoine gun toir buidheann bho thaobh a-muigh a' bhùird sùil air na planaichean a th' ann a thaobh cùraim A&E agus feadhainn a chaidh a ghoirteachadh ach nach eil a' cur feum air cobhair èiginneach.

"Tha mi air mo mhisneachadh mun ath-sgrùdadh a tha seo", thuirt am BP Blackford.

"Tha feum againn air ath-sgrùdadh susbainteach agus tha cothrom aig NHS na Gàidhealtachd an gnothach a chur ceart", thuirt e.

Dh'innis Mgr Blackford gu bheil e fhèin a' cur taic ris a' cho-dhùnadh an t-ospadal ùr a thogail san Ath-Leathainn, ach gum feum NHS na Gàidhealtachd dèanamh cinnteach gu bheil an t-seirbheis ann an ceann a tuath an Eilein Sgitheanaich aig aig ìre.