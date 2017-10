Thig coithionalan an Eilein Sgitheanaich còmhla Dihaoine a' comharrachadh 500 bliadhna bho thoiseach an Ath-leasachaidh.

Thèid an cruinneachadh a chumail san Eaglais Shaoir Leantainnich ann an Snìosart, le òraid bho sheann mhinistear na h-eaglaise, an t-Urr Iain Moireasdan.

Tha tuilleadh aig Alasdair MacLeòid...