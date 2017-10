Siostam sgòraidh nas simplidh air iarraidh

Image copyright Geograph/Irvine Smith

Bu chòir an siostam sgòraidh 'son pìosan fearainn a ceannach a th' aig Iomart na Gàidhealtachd 's nan Eilean (HIE) a dhèanamh nas sìmplidh gus am bi cothrom nas fheàrr aig coimhearsnachdan farpais an aghaidh chompanaidhean prìobhaideach.

Sin am beachd a th' aig Comhairle Coimhearsnachd Thiriodh às dèidh dhaibh cothrom a chall air pìos fearainn a bh' aig HIE ann an Sgairinis.

Thuirt ceannard na comhairle coimhearsnachd, an Dr John Holliday, gun robh muinntir an eilein ag iarraidh pàirce-cluiche ach gur e àite-gnìomhachais, neo taighean le ionad-obrach a bha HIE ag iarraidh.

Reic HIE an talamh ri companaidh air Tìr-Mòr a bha airson taighean a thogail ann.

Siostam duilich

Tha an Dr Holliday ag ràdh gu bheil siostam sgòraidh duilich aig HIE agus nach eil e furasta do choimhearsnachdan tuigsinn dè a bu chòir dhaibh a bhith a' dèanamh.

"Tha an siostam a th' ann an-dràsta duilich. Tha e furasta gu leòr airson chompanaidhean mòra a tha cleachdte ris.

"Dè a tha sinn ag iarraidh? Tha gum bi fios againn dè na bucais a bhios sinn a' lìonadh, dè na putain a bhios sinne a' putadh, dè an dòigh as fheàrr na foirmichean a lìonadh airson gum bi "level playing field" ann, mar gum biodh, eadar na buidhnean mòra agus na buidhnean beaga coimhearsnachd.

"Ma bhios HIE a' reic fearainn a-rithist tha sinn ag iarraidh siostam nas simplidh," thuirt an Dr Holliday.

Buannachd

Thuirt HIE gun robh iad den bheachd gun do ghabh iad an tairgse a b' fheàrr airson an fhearainn agus nach b' ann a' coimhead ri prìsean a bha iad ach ri buannachd dhan t-sluagh.

Thuirt iad gu bheil iad air a bhith ag obair gu soirbheacheil le muinntir Thiriodh thairis air grunn bhliadhnaichan, agus gu bheil manaidsearan agus oifigearan eile air tadhal air an eilean tric.

Tha iad ag ràdh cuideachd gu bheil iad an sàs ann am planaichean airson cidhichean an eilein a leasachadh.