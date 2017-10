Fireannach air bàsachadh air an A82

Dhearbh na Poilis gun do bhàsaich fireannach, 17, ann an tubaist air an A82, faisg air Leitir Fhionnlaigh ann an Loch Abar.

Chaidh na seirbheisean èiginneach a ghairm chun na làraich mu 11:32m Diciadain.

Bha Audi A3 gorm air an rathad fhàgail eadar Leitir Fhionnlaigh agus Inbhir Ghlòidh, tuath air Drochaid an Aonachain.

Chaidh dràibhear a' chàr a ghairm marbh aig an làraich.

Cha robh carbad sam bith eile an sàs san tubaist, agus cha robh duine eile sa chàr.

Chaidh fios a chur air a theaghlach agus chaidh an rathad fhosgladh a-rithist.

Thèid aithisg a chur gu Neach-Casaid a' Chrùin.

Tha na Poilis ag iarraidh air duine sam bith aig a bheil fiosrachadh mu na thachair fònadh thuca air 101, leis a' chòd-chùise NP9811/17.