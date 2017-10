Sgeama campachaidh ann an Tiriodh

Leis an àrdachadh mòr anns an àireamh de bhanaichean-campachaidh a tha a' tadhal air eileanan a' chost an iar gach bliadhna, tha draghan air èirigh mu bhuaidh nan carabadan seo air na machraichean.

Ach a-nis tha dòchas ann gum faodadh siostam campachaidh ùr a chaidh a chuir air chois ann an Tiriodh a chleachdadh air eileanan eile - agus gun cuidich e an àrainneachd, luchd-turais agus luchd-àiteachais.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.