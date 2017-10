Image copyright Highland Council

Tha coltas gum bi an rathad ann an Cnòideart dùinte fad grunn sheachdainnean, an dèidh maoim-slèibhe oidhche Mhàirt.

'S e sin an aon rathad a th' ann an Cnòideart, anns a bheil còig mìle de dh'fhaid eadar Sgoiteas agus Eàrar, air a bheil muinntir an àite a' crochadh gu mòr.

Tha Comhairle na Gàidhealtachd air eòlaichean einnsinnìridh a chuir a-null chun na maoime-slèibhe aig Creag an t-Saighdeir.

Chan eil ceangal rathaid aig Cnòideart ris a' chòrr de Thìr-Mòr.