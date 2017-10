Bàs air an A9

Image copyright JASPERIMAGE Image caption Bhuail an càr agus an làraidh an ceann a chèile.

Tha boireannach, 58, a bàsachadh an dèidh tubaiste eadar an càr Smart aice agus làraidh air an A9, faisg air an Aghaidh Mhòir.

Bhual an dà charbad an ceann a chèile mu dhà mhìle deas air a' bhaile aig 6:45f Dimàirt.

Chaidh an rathad a dhùnadh fad seachd uairean de thìde fhad 's a bha na Poilis a' rannsachadh.

'S e seo an treas tubaist ann an cola-deug eadar càraichean agus làraidhean air an earrann sin den A9.

Chaidh fireannach a mharbhadh an t-seachdain seo chaidh nuair a bhuail an càr aige agus làraidh na chèile aig ceann-rathaid Linne Bhuilg, faisg air an Aghaidh Mhòir.