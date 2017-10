Planaichean Gàidhlig gan dìon

Chuir Bòrd na Gàidhlig dìon air planaichean Gàidhlig às dèidh do chuid draghan a thogail mun deidhinn.

Tha Achd na Gàidhlig air a bhith stèidhichte san lagh ann an Alba bho chionn còrr is deich bliadhna a-niste, 's e a' toirt air buidhnean poblach plana Gàidhlig a bhith aca le gealltanasan air ciamar a nì iad neartachadh air a' chànan san raon-obrach aca, leis na planaichean air an ùrachadh co-dhiù gach còig bliadhna.

Ach tha ceistean gan togail mu cho èifeachdach 's a tha na planaichean, an dèidh dha thighinn am follais gu bheil grunn amasan sa Phlana Ghàidhlig mu dheireadh aig Comhairle na Gàidhealtachd nach deach a thoirt gu buil.

Am measg nan gearainnean tha gu bheil àiteachan leithid Baile a' Chaolais, Tunga an Dùthaich MhicAoidh, agus Caol Loch Aillse, a dh'aindeoin gach gealltanais, fhathast às aonais seirbheis Ghàidhlig sam bith do chloinn òig còrr is deich bliadhna bho a' chiad Phlana Ghàidhlig aig a' Chomhairle.

Sgoiltean

"Tha mi a' smaoineachadh gu bheil e tàmailteach ann an sgìre sam bith far a bheil sinn a' faighinn leudachadh ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig aig tràth-bhliadhnaichean, aig a' bhun-sgoil no anns an àrd-sgoil," thuirt Norma Young, a tha os cionn Plana Gàidhlig Chomhairle na Gàidhealtachd.

"Tha a' chuid as motha dheth sin ceangailte ri luchd-obrach a bhith againn.

"Tha sinn an-dràsta ag obair gu mionaideach còmhla ris an Riaghaltas agus còmhla ri Bòrd na Gàidhlig airson sin a thoirt air adhart 's ciamar a tha sinn a' dol a leudachadh luchd-obrach airson tràth-bhliadhnaichean."

Tha Comhairle na Gàidhealtachd air grunn leasachaidhean a thoirt air adhart a thaobh foghlaim, le sgoil Ghàidhlig a-nis ann an Inbhir Nis, tè ùr ann an Loch Abar, agus tè eile gu bhith a' fosgladh a dh'aithghearr ann am Port Rìgh.

Ach tha ceist fhathast mu chomas na Comhairle seirbheisean a thoirt seachad don phoball tro mheadhan na Gàidhlig.

"'S e a' cheist a bheil Gàidhlig aig a h-uile duine a tha a' bruidhinn ris a' phoball nuair a bhios iad a' tighinn a-steach," thuirt a' Bh-Ua. Young.

"'S tha mi duilich ag ràdh gu bheil mi gu math cinnteach nach eil sin ceart aig Comhairle na Gàidhealtachd.

Smaoineachadh

"Ach 's e an rud a tha sinn ag iarraidh a dhèanamh, nan rachadh tu a-steach, gum biodh fhios aig ge b' e cò i no e a bha thu a' bruidhinn riutha, cò a b' urrainn dhaibhsan a chantail riut a bhiodh a b' fheàrr dhutsa fios fhaighinn bhuapa air ais, agus sin agad an rud a bhios sinn a' feuchainn ri thoirt air adhart gu math sgiobalta."

Chan eil Comhairle na Gàidhealtachd leotha fhèin, agus Iomairt na Gàidhealtachd air innse don BhBC gu bheil comasan Gàidhlig am measg luchd-obrach gu mòr air crìonadh bho thàinig a' chiad phlana acasan a-steach ann an 2009, nuair a bha còrr is 80 duine aig an robh Gàidhlig.

Tha sin a-niste air a dhol sìos gu 46.

"'S e rud a tha cudromach le cinnt, gu bheil obraichean ann, airson tha feum air sgilean Gàidhlig ann am buidhnean poblach," thuirt Stiùiriche Planadh Cànain aig Bòrd na Gàidhlig, Dàibhidh Boag.

"Tha e cudromach gu bheil daoine anns na dreuchdan airson na seirbheisean sin a thoirt seachad dhan mhòr-shluagh.

"Gun phlanaichean cha bhi duine a' smaoineachadh mu dheidhinn ciamar a tha sinn a' dol a bhith a' tabhainn seirbheis dhan mhòr-shluagh.

"Tha cuid de na buidhnean, bha iad gu math deiseil air a shon ron seo. Bha poileasaidhean Gàidhlig aca.

"Cuid, cha do smaoinich iad riamh mu dheidhinn na Gàidhlig.

"Tha sinn ann an suidheachadh a-nis far a bheil còrr is 60 buidheann a' smaoineachadh mu dheidhinn na Gàidhlig, agus a' smaoineachadh mu dheidhinn na seirbheis a tha iad a' toirt seachad dhan mhòr-shluagh, agus dè seòrsa luchd-obrach a tha a dhìth airson sin a dhèanamh."