Taic do plana 'son pàirce nàiseanta ùr

Image copyright Geograph/Alan O'Dowd Image caption Tha Pàirc Nàiseant Loch Laomainn trang le turasachd

Chuir a' bhuidheann "Iomairt airson Pàircean Nàiseanta" fàilte air an naidheachd gu bheil Comhairle Earra Ghaidheal is Bhòid a' beachdachadh air pàirce nàiseanta ùr a stèidheachadh sa sgìre.

Tha an t-ùghdarras ionadail a' sireadh bheachdan air plana leasachaidh ionadail ùr.

Anns a' phlana ùr tha moladh airson Pàirc Nàiseanta Earra Ghaidheal agus nan Eilean a stèidheachadh.

Cha deach crìochan a chomharrachadh airson leithid a' phàirc fhathast.

Thuirt oifigearan nach robh e soilleir aig an ìre-sa dè a' bhuaidh a bhiodh aig pàirc nàiseanta agus gu robh tuilleadh sgrùdaidh a dhìth.

San fharsaingeachd, ge-ta, tha iad ag ràdh gu bheil coltas ann gum biodh buannachd an còis pàirc.

Tha Rùnaire Iomairt airson Pàircean Nàiseanta, Iain MacThòmais, ag ràdh gum faodadh pàirce ùr buaidh a thoirt air turasachd sa sgìre.

"Ma tha sgìre agad nach eil cho aithnichte ri sin 's urrainn dhut turasachd agus nithean eile a leudachadh 10% neo 20% ann an ùine ghoirid agus 's dòcha barrachd na sin an ceann ùine.

"Chan eil sinn a' bruidhinn air cruth-atharrachadh a thoirt air sgìrean gus am bi iad coltach ri Loch Laomainn neo an Lake District, 'son, gu follaiseach, tha sinn a' bruidhinn mu sgìrean iomallach ann an seo.

"Ach dh'fhaodadh fiùs àrdachadh de 10% neo 20% diofar mòr a dhèanamh do ghnothachasan," thuirt Mgr MacThòmais.