Dùbhlain nan gnìomhachasan beaga dùthchail

Tha naoi anns gach deich de ghnìomhachasan beaga ann an eileanan na h-Alba a' faireachdainn gu bheil dùbhlain romhpa nach eil ro chàch - a rèir sgrùdaidh a rinnear do Chaidreachas nan Gnìomhachasan Beaga.

Chuir a' bhuidheann am fiosrachadh gu Pàrlamaid na h-Alba air thoiseach air Bile nan Eilean - a thathas a' cruthachadh gus cuideachadh a thoirt do choimhearsnachdan eileanach.

Bha còrr is 250 companaidh às na h-eileanan, leithid nan Eilean Siar, an Eilein Sgiathanaich agus nan Eilean Beaga an sàs sa sgrùdadh.

Fhuairear gu robh cha mhòr na h-aon seòrsa draghan orra, 's iad ag ràdh gu bheil iad feumach air bann-leathann nas fheàrr, barrachd thaighean air prìsean reusanta agus luchd-obrach òga airson 's gum bi iad soirbheachail.

Chaidh buil an sgrùdaidh gu Comataidh Eaconomaidh nan Sgìrean Dùthchail aig Pàrlamaid na h-Alba a tha cuideachd a' meòrachadh air na bhios ann am bile eile a bheir cumhachdan a bharrachd do chomhairlean eileanach air na tha a' tachairt mu na cladaichean - sgìrean a tha air a bhith fo smachd Oighreachd a' Chrùin.

Cluinnidh a' chomataidh fianais bho Chaidreachas nan Gnìomhachasan Beaga Diciadain.