Tha a' chompanaidh adhair Flybe air leisgeul a thabhann do luchd-siubhail a bha air bòrd plèana a chaidh far an raon-tacsaidh aig Port Adhair Steòrnabhaigh an-raoir.

Chaidh an t-itealan far an raon aig còrnair agus bhuail I ann an solas.

Bha na seirbheisean èiginn an làthair.

Cha deach duine dhan naoi neach siubhail fichead neo an triùir chriudha a ghoirteachadh.

Seo Dòmhnall MacLaomainn