Stoirm Ophelia

Tha maill air itealain agus aiseagan agus Stoirm Ophelia a' tighinn air tìr ann an Èirinn. Tha dùil gun gluais i a dh'Alba tron fheasgar, agus Oifis na Sìde air rabhadh Orainds a sgaoileadh airson cuid de sgìrean a thaobh neart na gaoithe. Dh'iarr Prìomhaire na h-Èireann air daoine fuireach nan dachaighean, le mòran sgoiltean dùinte, agus tha mar thà mòran dhachaighean às aonais chumhachd an dealain. Air costa an iar na h-Alba chaidh grunn sheirbheisean aiseig a chur dheth no atharrachadh ri linn na stoirme.

Catalonia

Thuirt Riaghaltas na Spàinne nach tug Ceann-Suidhe Chatalonia freagairt soilleir ron cheann-ùine a chuir iad mu a choinneimh air an do ghairm an sgìre neo-eisimeileachd. Bha Prìomhaire na Spàinne, Mariano Rajoy, air innse do Carles Puigdemont, gun robh gu 09:00m madainn an-diugh aige sin a dhèanamh soilleir. Ann an litir thuirt Mgr Puigdemont, agus e a' moladh an tuilleadh chòmhraidhean eatorra air a' cheist anns na mìosan ri teachd. Thuirt Leas-Phrìomhaire na Spàinne madainn an-diugh gum feum soilleireachadh a thighinn air a' cheist ro Dhiardaoin a-nis, no gum biodh aig Madrid ri cumhachd a thoirt air falbh bho Phàrlamaid na sgìre.

Brexit

Dh'iarr Rùnaire nan Dùthchannan Cèine, Boris Johnson, a bha ag iomairt airson an EU fhàgail, gun deadh còmhraidhean "ceart" a chumail mu Bhrexit san aithghearrachd. Bha Mgr Johnson a' bruidhinn ann an Lucsamburg, far a bheil ministearan cèine an EU a' coinneachadh. Thàinig seo agus am Prìomhaire Therersa May gu bhith anns a' Bhruiseil airson coinneimh le Ceann-Suidhe a' Choimisein Eòrpaich, Jean-Claude Junker, agus àrd-bharganaiche Bhrexit an EU, Michel Barnier.

Port-Adhair Steòrnabhaigh

Chaidh itealan a bha còir siubhal a Ghlaschu far an raoin-tacsaidh aig Port-Adhair Steòrnabhaigh an-raoir. Dhearbh Flybe gun do bhuail an t-itealan aon de na solais a bh' air an raon-laighe, ag adhbharachadh na tubaiste. Bha na seirbheisean èiginn an làthair, ach cha deach duine den 29 luchd-siubhail agus an triùir luchd-obrach a bh' air bòrd a ghoirteachadh.

Murt

Tha dùil ri fear aois 52 sa chùirt ann an Dùn Èideann an-diugh fhathast fo chasaid mhuirt. Chaidh corp bhoireannaich fhaighinn aig taigh ann an Dumbiedykes Road ann an sgìre Holyrood de Dhùn Èideann mu 10:00m Disathairne. Tha obair a' leantainn gus dearbhadh cò am boireannach a bhàsaich.

Am Mòd

Tha Mòd na Cloinne a' dol aig a' Mhòd Nàiseanta Rìoghail ann an Loch Abar an-diugh. Bidh farpaisean do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig gan cumail air feadh baile a' Ghearasdain, le clann fileanta gu bhith a' farpais a-màireach.