Maoineachadh do thràth-bhliadhnaichean

Dh'fhoillsich Bòrd na Gàidhlig £107,911 de mhaoineachadh airson bhuidhnean tràth-bhliadhaichean.

Chaidh an taic-airgid fhoillseachadh aig a' Mhòd Nàiseanta Rìoghail anns a' Ghearasdan.

Thèid an t-airgead a roinn eadar 40 buidheann airson pròiseactan a chur air dòigh air feadh Tìr-Mòr na h-Alba fon sgeama Tràth Bhliadhnaichean, a th' air a ruith le Bòrd na Gàidhlig, ann an co-bhann le Comann nam Pàrant, às leth Riaghaltas na h-Alba.

Bidh na pròiseactan a' brosnachadh agus a' toirt raic do dhaoine òga agus teaghlaichean a bhith a' cluiche agus ag ionnsachadh tro mheadhan na Gàidhlig air feadh Alba.

Goireasan

Tha na pròiseactan ag amas air iarrtas a spreadhadh airson foghlaim tro mheadhan na Gàidhlig.

Tha Bòrd na Gàidhlig cuideachd ag obair le buidhnean air pròiseactan mar Bookbug far a bheil trèanadh air a thoirt seachad gus am bi comas aig na buidhnean na seiseanan ionadail aca fhèin a ruith tron Ghàidhlig.

Dh'fhoillsich am Bòrd cuideachd goireasan PlayTalkRead,h a tha gu sònraichte airson cloinne suas gu trì bliadhna de dh'aois.

Thuirt Mona Wilson, Stiùiriche Foghlam na Gàidhlig aig Bòrd na Gàidhlig: "Tha sinn ag aithneachadh gu bheil barrachd agus barrachd theaghlaichean air ùidh a shealltainn ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig agus tha an taic seo bhon Bhòrd agus an Riaghaltas a' ciallachadh gun urrainn do na buidhnean saor-thoileach agus buidhnean eile seiseanan cluich agus cùram-chloinne tron Ghàidhlig a chur air adhart air feadh Alba.

"Cumaidh Bòrd na Gàidhlig taic ri buidhnean bho na h-Eileanan an Iar gu Dùn Phris is Gall-Ghàidhealaibh agus bho Ìle gu Siorrachd Obar Dheathain airson tachartasan diofraichte a thoirt gu buil tron sgeama."

Thuirt Magaidh Wentworth, Oifigear Phàrant le Comann nam Pàrant Nàiseanta: "Tha sinn toilichte an taic ionmhais fhaighinn airson cuideachadh le cosgaisean nam buidhnean Thràth-bhliadhnaichean far am bi tòrr a' dèanamh ceangal leis a' Ghàidhlig airson a' chiad uair.

"Tha e cudromach gum bi na tràth-bhliadhnaichean agus seirbheisean cùraim-chloinne a' faighinn neartachadh ma tha sinn airson fàs cunbhalach fhaicinn ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig.

"Tha clann comasach air na sgilean Gàidhlig aca a leasachadh mus tèid iad gu foghlam reachdail far am bi iad a' faighinn chothroman bogaidh aig ìre nan tràth-bhliadhnaichean.

"Tha na buidhnean cuideachd a' toirt taic do agus a' brosnachadh phàrantan, luchd-ionnsachaidh agus fileantaich, airson Gàidhlig a chleachdadh anns na dachaighean aca, rud a bhios gu math feumail ann a bhith a' cuideachadh gus Gàidhlig a thoirt bho ghinealach gu ginealach - rud a bu chòir a bhith againn mar amas ma tha sinn airson gum bi ginealach ùr de luchd-labhairt na Gàidhlig ann."

Thuirt Marc MacDhòmhnaill, am Ministear airson Cùraim-chloinne is nan Tràth-Bhliadhnaichean aig Riaghaltas na h-Alba: "'S e amas an Riaghaltais gum bi toiseach beatha na cloinne agus na h-òigridh ann an Alba cho math 's a ghabhas agus cuidichidh an taic seo Bòrd na Gàidhlig agus na buidhnean Thràth-Bhliadhnaichean ann a bhith a' dèanamh cinnteach gu bheil Gàidhlig seasmhach san àm ri teachd.

"Tha an t-ionmhas seo a' cur ri iomairtean eile a th' aig Riaghaltas na h-Alba mu thràth airson taic a thoirt do na tràth-bhliadhnaichean agus tha e cuideachail do phàrantan a tha airson ceum eile a ghabhail ann a bhith a' foghlamachadh an cuid chloinne ann an cànan a tha iad a' taghadh."