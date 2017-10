Rabhadh stoirme

Image copyright Getty Images

Tha dùil ri gaoith làidir agus mòran uisge ann an grunn sgìrean an Alba agus an stoirm Ophelia - a bha na huracan - gu bhith a' toirt buaidh air Breatainn agus Èirinn.

Tha Oifis na Sìde air rabhadh a nochdadh gum faodadh cuid a bhith ann an cunnart am beatha sna sgìrean as mòtha a bhios fo bhuaidh na stoirme.

Tha dùil ri fìor dhroch shìde tron là Diluain agus Dimàirt.

Tha Oifis na Sìde air rabhadh buidhe a sgaoileadh ann an Èirinn a Tuath, far a bheil na sgoiltean gu lèir dùinte Diluain.

Tha rabhadh buidhe ga sgaoileadh 'son ceann a deas agus meadhan na h-Alba cuideachd, agus airson a' mhòr-chuid de sgìrean ann an ceann a tuath Shasainn agus anns a' Chuimrigh.

Dh'fhaodadh gun toir gaoth làidir buaidh air Alba oidhche Luain, a' toirt buaidh air goireasan siubhail, agus coltas ann gum faodadh uisge trom a bhith air taobh siar na dùthcha.

Tha dùil ri gaoith mu 70 m.s.u. ann am meadhan na h-Alba Dimàirt.