Cànan nan Con

Ciamar a tha sibh a' bruidhinn ri ar cuid beathaichean?

Ann an Gàidhlig? Ann am Beurla? Neo cànan eile?

Sin a' cheist a tha tè-rannsachaidh bho Oilthigh Sydney ann an Astrailia a' togail .

Tha I ann an Alba an-dràsta a' sgrùdadh mar a tha beathaichean a' tuigse cànain an taca ri cloinn òig, agus a bheil dòigh bruidhinn sònraichte ann airson bruidhinn ri peataichean is eile.

Tha an aithris seo aig Alasdair MacLeòid.