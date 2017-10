Chaidh goireas fhoillseachadh 'son an Clò Hearach a thoirt gu aire dhaoine.

Gheibhear a-nis "app" ùr air fònaichean làimhe a tha a' toirt cothrom do luchd-cleachdaidh clò a dhealbh iad fhèin mar spòrs.

Tha an app aig Ùghdarras a' Chlò Hearaich ag amas air òigridh sna sgoiltean, ach thathas an dòchas gun dèan e feum a thaobh a bhith a' sgaoileadh sgeulachd sònraichte a' chlòtha fad is farsainn