Barrachd Ghàidhlig aig làraich eachdraidheil

Tha Àrainneachd Eachdraidheil Alba ag amas air ceanglaichean a chruthachadh agus a nearteachadh eadar sgoiltean agus na làraich aca, agus ag amas barrachd Ghàidhlig a chur aig na làraich aca.

Sin na tha san dàrna plana Ghàidhlig aig a' bhuidhinn ghlèidhteachais.

Tha iad a' sireadh bheachdan air a' phlana sin an-dràsta agus iad an dòchas a chuir an sàs an ath-bhliadhna.

Tha tuilleadh aig Calum MacAmhlaigh.