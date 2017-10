Image caption Bha deugairean a' dèanamh buaireadh air an Àrd Sràid an Inbhir Nis air a' mhìos sa chaidh

Gheall Polais Alba gun tèid an àireamh de phoilis a tha ag obair làn ùine ann am meadhan bhaile Inbhir Nis a dhùblachadh.

Tha seo a' ciallachadh gum bidh ochdnar oifigearn coimhearsnachd stèidhichte ann am meadhean a' bhaile ro dheireadh na mios seo..

Thuirt Polais Alba gun deach co-dhiù 500 uairean a thìde a chur seachad le poilis air sràidean Inbhir Nis anns an t-Sultain 'son smachd fhaighinn air eucoir ann am meadhan a' bhaile.

'S e dol a-mach mì-shòisealta, drogaichean, is meirle bho bhùithtean na rudan is trice a tha iad air a bhith dèiligeadh ris.

Buaireadh air na sràidean

Thuirt an t-Àrd Inspectar Cailean Gough gu bheil deagh fhios aca cho cudromach 's a tha meadhan a' bhaile do dh'Inbhir Nis agus dhan chòrr dhen Ghàidhealtachd.

Thairis air an t-samhraidh bha grunn thachartasan le dol a-mach mì-shòisealta ann am meadhan a' bhaile, a chuir cais air luchd-gnothachais agus aig an aon àm, a chuir an t-eagal air daoine a bha a' tadhal air an sgìre.

A bharrachd air an ochdnar poilis, bidh seargeant os an cionn 'son deileagadh ri duilgheadasan sam bith.

"Chan urrain dhomh a ràdh cho cudromach 's a tha e gum bi Polais Alba ag obair ann an co-bhonn leis a' phoball, le Comhairle na Gàidhealtachd, agus le gnìomhachasan san sgìre 'son an obair aca a choileanadh.

Piseach

"Tha mi earbsach gun tig piseach air cùisean anns a' bhaile".

Thuirt Pròbhost a' bhaile, Eilidh NicIlleMhìcheil, gu bheil diofar bhuidhnean air a bith ag obair le na poilis thairis air na seachdainean a chaidh seachad, agus gu bheil an cò-obrachadh seo a' dol a leantainn 'son 's gum bi Inbhir Nis ri fhaicinn mar àite sàbhailte 'son fuireach agus obrachadh ann.

Chuir Cathraiche BID Inbhir Nis, Peadar Strachan fàilte air an naidheachd gum bi barrachd phoilis air na sràidean.

"Tha gnìomhachasan air a bhith a' gearrain 'son treis a-nis mun dol a-mach mì-shòisealta a tha daoine a' faicinn agus tha e tlachdmhòr gu bheil piseach a' tighinn air cùisean".