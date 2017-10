Iasg marbh an loch ann an Leòdhas

Chaidh dragh a thogail ann an Leòdhas mu aithrisean gu bheil àireamh gu math mòr de dh'iasg mharbh à tuathan èisg a' milleadh na h-àrainneachd.

Dhearbh Marine Harvest gu bheil duiligheadasan air a bhith aca le slàinte an èisg agus gu bheil iad a' feuchainn ri dèiligeadh ris a' ghnothach.

Thathar a' tuisgsinn gu bheilear a' falamhachadh làn làraidhean de dh'iasg mharbh à tuathanasan èisg ann an sgìre Loch Èireasoirt a h-uile là.

Chaidh dragh a thogail mu ìrean àrda de dh'e-coli anns an loch mara, fàileadh èisg a' grodadh ris a' chladach agus dragh mu shlàinte a' phobaill.

Dhearbh neach labhairt do Chomhairle nan Eilean Siar gun do dh'èirich an àireamh de dh'iasg mharbh aig an làraich.

Bhìoras

Thuirt e gur e bhìoras baictìridheach san uisge a tha a' toirt buaidh air iasg nach eil comasach air galairean a shabaid.

Tha seo a chionn 's gu bheilear uair is uair a' cumail a' bhìdh bhuapa mus tèid cungaidhean a thoirt dhaibh airson mhialan.

Thuirt Steve Bracken bho Mharine Harvest gun robh grunn dhuilgheadasan air a bhith aig a' chompanaidh le slàinte an èisg ann an Loch Èireasort.

Thuirt e gun robh a' chompanaidh air a bhith a' dèanamh na b' urrainn dhaibh airson na trioblaidean a cheartachadh.

Thabhainn iad leisgeul airson nan duilgheadasan.